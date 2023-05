Sfida a Padel tra Sinner e Totti al Foro Italico | l' ex giallorosso ' magari avere il braccio di Jannik'

(Di lunedì 15 maggio 2023)e Francescosono scesi in campo nella splendida cornice del, ma non a tennis sul Centrale bensì sui campi diallestiti davanti alla Sala delle Armi. I due si ...

La, che ha coinvolto numerosi bambini e appassionati presenti al Foro Italico, è diventata anche l'occasione ideale per lanciare il Bnl Italy Major Premier, primo torneo combined nella ...I due lanciano Bnl Italy Major Premier in programma dall'8 al 16 ...Totti, invece, dopo il ritiro dal calcio è diventato un appassionato die subito ha messo in mostra il suo livello: "È bello svegliarsi la mattina e pensare di andare a giocare a, ti fa ...

Sinner e Totti, sfida speciale a padel: appuntamento alle 14.15 al Foro Internazionali BNL d'Italia

Il tennista: «Non avevo mai giocato a padel e penso si sia visto». L’ex n.10 della Roma: «Lo vedo sempre in tv ma viverlo sul campo è stato emozionante» ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...