Serie C | sorteggi playoff | gli accoppiamenti del primo turno nazionale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Conclusi nel weekend gli incontri della prima fase degli spareggi promozione, quella dedicata ai gironi: cinque gliPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La lotta per laB entra nella sua fase più calda. Dopo idedicato dei gironi arrivate dal quarto al decimo posto di ogni raggruppamento si inizia con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calcio,C: fase nazionale playoff, oggi idei cinque accoppiamenti. Le dieci qualificate a questo turno: Ancona, Audace Cerignola, Foggia, Gubbio, Lecco, Pescara, Pro Sesto, Vicenza, ...... battendo la Carrarese , e si regala un posto nelle fasi nazionali dei playoff diC. La ... spedendo in paradiso l'Ancona che ora attenderà la sua sfidante daidei cinque accoppiamenti domani: il Foggia è fra le teste di, l'Audace Cerignola no. Partite in programma giovedì 18 maggio.

Serie C | Play-Off, Primo Turno della Fase Nazionale: oggi il ... ilRossoBlu.it

Terminata la Fase a Gironi. dal prossimo giovedì scatterà la Fase Nazionale dei play-off del campionato di Serie C. Le sfide si giocheranno su due gare di andata (18 maggio) e ritorno (22 maggio).Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...