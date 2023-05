Serie C playoff 2022 23 | calendario programma orari e tv andata e ritorno primo turno fase nazionale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sono state ufficializzate le date, glidella primadeidiC della stagione/23. Con un comunicato ufficiale la Lega di C ha reso note tutte le date delle partite in. GARE ANDATE – GIOVEDI’ 18 MAGGIO 2023 ANCONA – LECCO Ore 20.30 VIRTUS VERONA – PESCARA Ore 20.30 AUDACE CERIGNOLA – FOGGIA Ore 20.30 PRO SESTO – L.R. VICENZA Ore 20.30 GUBBIO – VIRTUS ENTELLA Ore 20.30 GARE– LUNEDI’ 22 MAGGIO 2023 LECCO – ANCONA Ore 20.30 PESCARA – VIRTUS VERONA Ore 20.3 FOGGIA – AUDACE CERIGNOLA Ore 20.30 L.R. VICENZA – PRO SESTO Ore 20.30 VIRTUS ENTELLA – GUBBIO Ore 20.30 Tutte le gare saranno in diretta su Eleven Sport. SportFace.

