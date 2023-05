Serie A | la classifica aggiornata dopo la 35ª giornata | Inter | 5 su 9

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 maggio 2023) A livello diil posticipo della quartultimadiA finito poco fa, Sampdoria-Empoli 1-1, dà l’aritmetica salvezza dei toscani (vedi articolo). Per l’il 4-2 sul Sassuolo, tutto era già definito da ieri: per qualificarsi alla prossima Champions League serviranno cinque punti su nove disponibili. E potrebbero anche essere meno nel caso in cui le inseguitrici non facciano punteggio pieno.A 2022-2023 – 35ªLazio-Lecce 2-2 34? Immobile, 45? +2, 51? Oudin (LE), 94? S. Milinkovic-Savic Salernitana-Atalanta 1-0 93? Candreva Spezia-Milan 2-0 75? Wisniewski, 85? Esposito-Sassuolo 4-2 41?, 89? Lukaku, 55? aut. Tressoldi, 58? Lautaro Martinez, 63? Matheus Henrique (S), 77? Frattesi (S) Verona-Torino 0-1 29? ...