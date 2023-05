Serie A Baseball | Risultati e Highlights della 5° Giornata

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’entusiasmante campionato diprosegue con la 5°, piena di emozioni e sorprese. Lo Spirulina Becagli Grosseto si fa strada verso il secondo posto, mentre il Senago si assicura un posto nella poule scudetto. Scopriamo insieme i dettagli e i protagonisti di questa. GIRONE B: Sultan Cervignano Vs. Palfinger Reggio Emilia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La rivalità tra Nibali e Fuglsang. Il botta e risposta Sci alpino a porte chiuse, si prepara così l’annata 2020/21 Dave Brailsford, team manager Ineos: “Prima gli atleti, poi il team” Tour du Rwanda 2021, le tappe e le squadre che parteciperanno Giro delle Fiandre, orari, programma e diretta tv Egan Bernal ritrova la motivazione dopo la ...

Baseball, Serie A 2023: Senago si qualifica per la Poule Scudetto OA Sport

Si conclude anche la quinta giornata della prima fase di Serie A 2023, capace di spedire Senago alla Poule Scudetto in virtù del singolo successo (su due) su Settimo Torinese. Basta il 7-2 della secon ...L'allerta meteo non ha interessato la zona del Titano ma si sapeva già alla vigilia. Colpo di coda del Longbridge scritto da Carlo Ravegnani per Baseball.it ...