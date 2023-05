Serale di Amici 22 | mistero su Rudy Zerbi | zero inquadrature e dura lite prima della finale?

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ha fatto scalpore il comportamento dinte ladi22. Ilè ufficialmente terminato con la vittoria di Mattia Zenzola, premiato al televoto nella sfida contro Angelina Mango. Tuttavia, nello spettacolo generale, non è passato inosservato una grande assenza. In molti si sono chiesti che fine avesse fattoin quanto non è mai stato inquadrato dalle telecamere. Constatato che il professore era presente in studio, gli esperti fanno sapere che la sua “assenza” in video potrebbe dipendere da un litigio.di22: nessuna inquadratura perDopo circa un’ora dideldi ...

...per godersi lo splendido mare di Calabria festeggiando il proprio evento in compagnia die ... "Con il 'Tour Scilla by night' offriamo la possibilità di vivere una festain barca, ......più vista di tutte le edizione diLa finale più vista del talent show più longevo della tv, è quella del ventesima edizione, vinta dalla ballerina Giulia Stabile : l'ultima puntata del...... l'edizione di quest'anno di, che per tanti mesi ha incassato ottimi ascolti ogni domenica pomeriggio e, nelle ultime settimane, anche il sabato in prime time con l'edizione. Ma com'è ...

Serale di Amici 2023, le pagelle della finale: Angelina, a volte quando si perde, si vince Music Fanpage

La finale di Amici 22 il celebre talent show di Maria De Filippi andata in onda ieri sera, ha visto la vittoria del ballerino Mattia Zenzola. Ma il risultato ha suscitato perplessità, e sui social non ...Angelina Mango e Wax hanno festeggiato insieme la fine del loro percorso ad Amici 22. Ieri sera, 14 maggio, si è tenuta la finalissima di Amici che ha visto trionfare per la ...