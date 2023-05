Sei Sorelle | spoiler 15 maggio | Salvador rivela a Diana di aver rubato i soldi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 maggio 2023) Oggi, lunedì 152023, alle 16:05 su Raiuno verrà trasmessa una nuova puntata della soap iberica Sei, che da ormai da più di una settimana ha preso il posto nel palinsesto Rai de Il Paradiso delle Signore, andato in pausa, per le vacanze estive. Gli episodi di Seiandranno in onda in daytime, dal lunedì al venerdì. Scopriamo qualchein più riguardo al nuovo appuntamento. Sei, anticipazioni 15Nella puntata di oggi, lunedì 152023, di Seiil pubblico della rete ammiraglia Rai vedrà gli occhi puntati su. L’uomo non riuscirà a nascondere la verità, così… dopopreso coraggio, rivelerà a Diana di essere il responsabile del furto. I ...