Sei Sorelle | anticipazioni 15-19 maggio 2023 | Salvador perde la memoria

(Di lunedì 15 maggio 2023) SeiSeiSettimana da lunedì 15 a venerdì 19Diana è devastata dalla delusione, causata dalla confessione di. Intanto, La Cachetera escogita un nuovo piano per continuare a ricattare Francisca. Nel frattempo, Doña Dolores obbliga Blanca e Rodolfo a partecipare ad un corso prematrimoniale. Elisa continua i preparativi per la festa di debutto della sua amica. LeSilva sono costrette ad annullare il debutto di Elisa, giacchè Cristóbal le comunica che si è rotta una gamba. Francisca si reca all’Ambigú per salutare e vede come La Cachetera la sostituisce con grande successo. Francisca riceve una lettera importante dal maestro Tabuyo. Rodolfo chiede nuovamente a Blanca di smettere di lavorare con Critobal. ...