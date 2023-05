SCUOLE CHIUSE in molti comuni Flegrei per allerta meteo

Pioggia incessante, strade allagate,per precauzione. È allerta rossa in Sicilia per il maltempo in particolare sul versante occidentale, nella zona di Trapani, Agrigento e Palermo. Il capoluogo, da dove arrivano queste ...Alcuni Comuni stanno già valutando un'ulteriore chiusura allargata a ...... domani, martedì 16 maggio, saranno chiusi a livello precauzionale, anche per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale, i servizi educativi e ledi ogni ordine e grado compresi i ...

Allerta rossa, scuole chiuse martedì 16 maggio: stop a Cesena, Forlì, Faenza, Ravenna e Lugo [IN AGGIORNAMENTO] Orizzonte Scuola

Cesena, 15 maggio 2023 – Allarme maltempo con l’allerta rossa in Emilia Romagna per la giornata di domani, martedì 16 maggio, e dopo Bologna, Ravenna e Forlì, anche a Cesena le scuole vengono chiuse.Allerta meteo e scuole chiuse in numerosi Comuni italiani. Precipitazioni abbondanti, anche sotto forma di nubifragio, e violente raffiche di vento colpiranno il Paese per almeno tutta ...