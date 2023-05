Scuole chiuse e treni cancellati per il maltempo nella Sicilia occidentale

Leggi su agi

(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - Piove incessantemente dalla notte a Palermo dove sono decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti in varie parti della città e in particolareborgata marinara di Mondello. Qui le strade sono invase dall'acqua ed è difficile muoversi anche in auto. Controlli vengono svolti sugli edifici in vari quartieri. Già da domenica la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate stanno lavorando per fronteggiare i disagi in città dove è stata disposta la chiusura delleper allerta rossa. Disagi anche alla circolazione ferroviaria:talia ha avvisato che sulle linee Agrigento-Palermo, Trapani-Palermo e Caltanissetta-Agrigento, è prevista una riprogrammazione del servizio in via precauzionale, con cancellazioni delle corse sostituite dai bus. Iregionali, avverte la ...