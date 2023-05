Scoperta la relazione segreta delle due vip | Stiamo insieme da 4 mesi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 maggio 2023) La figlia vip Lily Rose Depp ha recentemente annunciato il suo coming out ufficiale, confermando l'orientamento sessuale che già circolava da tempo. La giovane attrice e modella ha presentato anche la sua nuova fidanzata, la rapper 070 Shake, con cui ha condiviso una foto che ha fatto emozionare il popolo del web. Nel corso dell'articolo, si parla della vita sentimentale passata di Lily Rose, dei suoi rapporti con celebri attori e della carriera dei due giovani innamorati, approfondendo la figura di 070 Shake. Scopriamoi dettagli di questa storia d'amore molto attesa dai fan. Di cosa parliamo in questo articolo... Lily Rose Depp ha una nuova fidanzata, la rapper 070 Shake. Il loro coming out è stato ufficializzato con una foto di coppia che ha fatto emozionare il popolo del web. Lily Rose era già stata in passato con degli attori maschili come Timothéè ...