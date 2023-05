Scherma | Coppa del Mondo 2023 | la sciabola azzurra comincia con il passo giusto il cammino verso Parigi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le squadre azzurre dellahannoto il loro2024. Un avvio sicuramente positivo sia per le ragazze sia per i ragazzi, con il solo rimpianto di aver accarezzato il podio sia a Batumi sia a Madrid. Nel complesso è stato un fine settimana che fa ben sperare in ottica futura, anche perchè nell’individuale sono arrivate tante belle prestazioni. Due straordinari ritorni sul podio nella gara maschile, con il secondo posto di Riccardo Nuccio ed il terzo di Enrico Berrè in quel di Madrid. Entrambi erano stati da molti anni lontani dalle prime posizioni e si sono resi protagonisti di un sabato davvero eccellente. Berrè ha sempre fatto parte in passato del quartetto che ha vinto anche medaglie importanti alle Olimpiadi e ai Mondiali ed ora deve riguadagnarsi il posto (perso ...

