Scandalo in Serie D | l’accusa di Emanuele Filiberto | “la mia squadra avvelenata”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Arrivano clamorose accuse sul campionato diD. “Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa. Hanno avvelenato la mia”. Sono le gravissime accuse lanciate in una nota dal principe, proprietario del Real Aversa dopo la partita contro il Ragusa persa 6-0 ieri in Sicilia. “Abbiamo deciso di mandare in ritiro ladirettamente nella città di Ragusa, in un noto albergo cittadino proprio per farli ambientare, essendo una città a 600 metri dal livello del mare, ma mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere cose simili. Non voglio fare nessuna illazione, ma l’unica cosa certa che tutti i nostri calciatori sono tutti in ospedale. Durante il viaggio di ...