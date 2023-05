Sarri | altra rivoluzione | tre colpi a centrocampo per la Lazio

Considerando l'uscita di Milinkovic e le decisioni sul brasiliano e sul croato, perandrebbero messi in conto tre acquisti. Il nuovo Sergej, un nuovo regista e una mezzala aggiuntiva. Già ...Il Monza di Raffaele Palladino miete un'vittima eccellente dopo Juventus e Inter. I brianzoli hanno vinto per 2 - 0 contro il Napoli ...il record di punti fatto stabilire da Maurizioquando ...Commenta per primo Ha ragionequando dice che il pareggio ottenuto contro il Lecce è un risultato deludente ma che può ... DOCCIA FREDDA - Un'priorità per la Lazio sarà quella di trovare un'...

Inter-Lazio, Sarri: "Noi arrendevoli, ma i nerazzurri hanno un'altra cilindrata" Sky Sport

Due mezzali e un nuovo regista per i biancocelesti del futuro. Da sostituire Milinkovic, Basic e Marcos Antonio ...Kulusevski Lazio - Dopo la parentesi al Tottenham, Dejan Kulusevski potrebbe fare ritorno in Serie A ed al fantacalcio: ma non alla Juventus ...