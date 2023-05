Saronno | lunedì sera il consiglio comunale aperto per il futuro dell’ospedale

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 15 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Sos, tuteliamo la salute dei cittadini e salviamo l’ospedale di”: questo il titolo che apre la seduta di, convocato15 maggio alle 20.45 in sala Vanelli, in piazza Santuario.per l’ospedale diUn appuntamento, quello con ilagli interventi della cittadinanza, voluto per parlare ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...