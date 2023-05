Sant’Antimo | rapina in una tabaccheria | indagini in corso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri di, intorno alle ore 21 di ieri sera, sono intervenuti in piazza della Repubblica 19 dove poco prima era stata consumata una. Da una prima sommaria ricostruzione pare che una persona con casco integrale e armato di pistola irrompeva in unache stava per chiudere facendosi consegnare l’incasso per poi fuggire.in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.