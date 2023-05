(Di lunedì 15 maggio 2023) Domani uscirà l’Unità diretta da Piero. Per lanciare il suo progetto, il direttore sceglie slogan “forti”, chiama in causa “il ritorno” die utilizza l’immagine iconica di Berlinguer. first appeared on il manifesto.

I lavoratori ain pace Gramsci Dopo quasi 7 anni di assenza l'Unità torna nelle edicole e online diretto da Pieroche ha l'ambizione di far ritrovare insieme sulle pagine del giornale '...C'è il fantasma del fascismo che non cimai in pace, c'è quello del Pci, anch'esso intatto, ... L'Unità di Romeo eesce martedì, ma intanto c'è il numero zero. Un problema molto romano,...Cancellati", perché "Pierodirigerà un giornale realizzato, sia nella parte cartacea che ... Sostituirà Davide Nunziante chela testata online con ottimi numeri in termini di traffico (...

Sansonetti, lascia in pace Gramsci Il Manifesto

Un intero corpo redazionale spazzato via". SANSONETTI, aggiungono," ci ha tacciato di essere 'renziani', proprio lui che ha lasciato il Riformista nelle mani del leader di Italia Viva e che finge di ...