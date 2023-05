San Valentino Torio | il sindaco | “Preghiamo per i feriti dell’incidente dell’A30”

(Di lunedì 15 maggio 2023) “La nostra comunità messa di nuovo a dura prova“: queste sono le parole deldi SanMichele Strianese, in apprensione per l’intera famiglia, residente nel Comune che amministra, coinvolta nel tragico incidente automobilistico di ieri avvenuto sulla Caserta-Salerno. Nell’impatto, avvenuto nei pressi dell’uscita di Mercato San Severino, ci sono già due vittime: una 14enne e il suo fidanzato 16enne. “IlMichele Strianese e l’amministrazione comunale, nonché l’intera comunità di San, si stringono al dolore della famiglia coinvolta, pregando per l’anima della piccola scomparsa e affinché gli altri due, la madre e il fratellino di Jemila, possano superare le fasi critiche del post incidente“. Il primo cittadino di San ...

In nottata è deceduto in ospedale a Salerno anche il ragazzo di 16 anni che viaggiava in auto con la famiglia, originaria diTorio .I due fidanzatini viaggiavano in auro con la famiglia della ragazza, originaria diTorio. Lei è morta sul colpo, mentre lui, residente a Pagani , è morto nella notte all'ospedale di ...La famiglia è originaria diTorio, in provincia di Salerno. TI POTREBBE INTERESSARE

Si aggrava il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera lungo l'autostrada A30 tra Fisciano e Mercato San Severino. Nello schianto della Toyota Yaris con a bordo una famiglia di S ...