San Siro | l’uso privato del patrimonio pubblico non scandalizza più nessuno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tutti a tifare Inter o Milan per la Champions League, anche il 16 maggio a Milano lo stadio è stracolmo, volano gli incassi, e c’è anche chi se ne approfitta per avere argomenti in più da usare nello scontro di potere che si sta consumando sull’eventuale abbattimento di Sane la costruzione di nuovi stadi. In fondo a una curiosa paginata domenicale sui conti di queste semifinali del torneo di calcio più prestigioso, Il Sole 24 ore del 14 maggio dà la parola a un manager dell’Inter che spiega come, costruendo ex novo uno stadio, i grandi club possono garantirsi un maggiore equilibrio economico. E come, dato che la capienza di ciascuna delle nuove arene sarebbe inferiore a quella attuale di San? Risposta dell’interlocutore del quotidiano confindustriale: per esempio, grazie alla moltiplicazione del numero di ’skybox’. Ohibò, skybox. E di che ...