San Donato Milanese | crolla la palazzina coinvolta nell’incendio dei giorni scorsi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le fiamme si erano propagate dall’autofficina al piano terra dello stabile di via Adige. La struttura, di proprietà dello stesso titolare dell’esercizio, era già stata dichiarata inagibile e fatta evacuare, quindi non ci sono state conseguenze

E' stato mandato a processo con rito immediato Benedetto Bifronte, il 62enne che il 13 dicembre scorso ha colpito alla testa con un'accetta, all'esterno del pronto soccorso del Policlinico, nel Milanese, il medico Giorgio Falcetto, 76 anni, morto la sera del giorno dopo in ospedale. L'accusa è di omicidio volontario. Quel mattino l'uomo avrebbe colpito il medico con un'ascia, ...E' stato mandato a processo con rito immediato Benedetto Bifronte , il 62enne che il 13 dicembre scorso ha colpito alla testa con un'accetta, all'esterno del pronto soccorso del Policlinico, nel Milanese, il medico Giorgio Falcetto, 76 anni , morto la sera del giorno dopo in ospedale. Il gip di Milano, infatti, accogliendo la richiesta del pm Giovanni Polizzi, ha disposto il ...... ospiterà 190 opere realizzate tra il 1924 e il 1996, che il pittore sambucese aveva, il 2 ... nata a Sambuca nel 1997, fino ad ora era stata ospitata all'interno della chiesa diCalogero, in ...

Crolla una palazzina dopo un devastante incendio MilanoToday.it

Le fiamme si erano propagate dall’autofficina al piano terra dello stabile di via Adige. La struttura, di proprietà dello stesso titolare dell’esercizio, era già stata dichiarata inagibile e fatta eva ...E' stato mandato a processo con rito immediato Benedetto Bifronte, il 62enne che il 13 dicembre scorso ha colpito alla testa con un'accetta, all'esterno del pronto soccorso del Policlinico San Donato, ...