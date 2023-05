San Basilio – Arrestati tre stranieri per spaccio di droga

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023) – Fermata una romana per taccheggio – Multati esercizi commerciali – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro, coadiuvati dai colleghi dei reparti specializzati del NAS e del NIL nonché del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel quartiere popolare di San, volto a rafforzare la percezione della sicurezza tra i residenti del quartiere. In tale contesto, i Carabinieri hanno arrestato 3 persone straniere gravemente indiziate del reato di detenzione edi sostanze stupefacenti. Il primo a finire in manette è stato un 19enne, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina e della somma contante di 70 euro. Successivamente i militari hanno arrestato un 28enne, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a ...