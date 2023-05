Sampdoria | Stankovic | 'Qui molte difficoltà | spero si continui a lottare in campo'

...gol di Piccoli al 93' regala un pareggio ormai quasi insperato all'Empoli in casa della, ... Non cambia nulla per la squadra diormai retrocessa da una settimana, mentre fanno festa ......gol di Piccoli al 93' regala un pareggio ormai quasi insperato all'Empoli in casa della, ... Non cambia nulla per la squadra diormai retrocessa da una settimana, mentre fanno festa ...5,5 : il voto è chiaramente alla partita, non alla stagione. Lasembra in controllo per quasi tutto il match, poi come al solito viene punita all'ultimo pallone. Questa Samp non ...

Le dichiarazioni di Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, al termine della sfida persa dai blucerchiati contro l'Empoli ...Non trattiene le lacrime Dejan Stankovic che, dopo l'ennesimo gol subito nel recupero, si emoziona in diretta. La Sampdoria fa 1-1 in casa con l'Empoli e manca una vittoria che avrebbe potuto rendere ...