Sampdoria | Stankovic | «Pareggio è la fotografia della stagione»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dejan, allenatore, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Empoli Dejan, allenatore, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Questa partita e questo finale sono l’emblema dell’intera, in cui abbiamo pagato ogni minimo errore. Abbiamo affrontato in modo giusto l’Empoli, con rischi calcolati, era tutto sotto controllo. I ragazzi hanno dato tutto, sanno per quale club giocano e devono rispettare sé stessi, i compagni, il club. E oggi l’hanno. E’ incredibile, non ho più le parole perché questa vittoria ci avrebbe dato almeno una settimana di pace». CONTINUA SU SAMPNEWS 24

...gol di Piccoli al 93' regala un pareggio ormai quasi insperato all'Empoli in casa della, ... Non cambia nulla per la squadra diormai retrocessa da una settimana, mentre fanno festa ...5,5 : il voto è chiaramente alla partita, non alla stagione. Lasembra in controllo per quasi tutto il match, poi come al solito viene punita all'ultimo pallone. Questa Samp non ...Super Zanoli La curva doriana srotola uno striscione polemico urlando "giù le mani dalla", mentre i ragazzi ditengono il campo con grande dignità. Il 4 - 2 - 3 - 1 di Zanetti ...

Le dichiarazioni di Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, al termine della sfida persa dai blucerchiati contro l'Empoli