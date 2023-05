Sampdoria | le pagelle di CM | Zanoli punge | Djuricic sempre un fantasma

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/23:- Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Piccoli (Empoli) FLOP: Nuytinck ()...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di- Empoli, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli ospiti vanno a caccia del punto ...E lasembra stare meglio in campo: crea occasioni e va vicinissima al gol dell'1 - 0 con ... LEE I VOTI

Pagelle Sampdoria-Empoli 1-1, Piccoli risponde a Zanoli: Zanetti ... Footballnews24.it

Pagelle Sampdoria-Empoli: capitan Fabio Quagliarella ci mette il cuore, ed esce tra gli applausi. Zanoli non basta per la ...Sampdoria-Empoli 1-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 35ª giornata di serie A 2022-23 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...