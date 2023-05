Sampdoria | Lanna | “Investite | la nostra storia non può finire qui”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Marco, intervistato presso DAZN prima di-Empoli, ha lanciato un messaggio ai possibili investitori in questo momento decisivo per la, che deve trovare presto risorse per evitare il fallimento e la ripartenza dalla serie D. “È una grossa spinta quella del pubblico – ha affermato il patron blucerchiato –, spero che questo messaggio arrivi anche a chi sta guardando laper investire e che certe immagini siano viste come un punto di forza. Spero che ci sia questo intervento, perché ladellanon puòqui. Sono cresciuto nella, da quando avevo 10 anni ci ho giocato. Per me è tutta la vita. Già la retrocessione è stato un momento difficile e adesso c’è anche un altra battaglia da vincere. I ...

Commenta per primo Marco, presidente della, ha parlato a Dazn prima della partita con l'Empoli: 'Sono cresciuto nella, da quando avevo 10 anni, mio papà mi portava a vedere la Samp quand'ero ...Le parole di Marco, presidente della, sul futuro del club blucerchiato. Tutti i dettagli in merito Marcoha parlato della situazione dellaai microfoni di DAZN. PAROLE - "Sono cresciuto ...... nell'ambito delle loro possibilità, potremmo raccogliere una somma da affidare al presidente"... " Di lui ci fidiamo e saprebbe come spenderla per il bene della, per cercare di evitare ...

Lanna: «La storia della Sampdoria non può finire qui». E lancia un messaggio agli investitori Samp News 24

"È una grossa spinta quella del pubblico, spero che questo messaggio arrivi anche a chi sta guardando la Sampdoria per investire e che certe ...“Sono cresciuto nella Sampdoria, da quando avevo 10 anni, mio papà mi portava a vedere la Samp quand’ero piccolo. Quindi per me è tutta la vita. Già la retrocessione non l’ho digerita, ora c’è ...