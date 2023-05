Sampdoria-Empoli | Zanetti | “Questo gruppo non mi ha mai tradito | salvezza meritata”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo l’1-1 ottenuto contro la, risultato che è valso all’l’aritmetica, Paoloè stato intervistato ai microfoni di Dazn. “Ora si sta meglio – ha esordito l’ex tecnico del Venezia –. Abbiamo passato un periodo difficile nel girone di ritorno, ci siamo complicati le cose, poi è uscito il nostro spirito e siamo riusciti a portare a casa i punti. Ora il nostro umore è ben diverso, adesso ci divertiamo nelle partite finali. In quei momenti ti passano per la testa tutti i momenti difficili, tutto quello che c’è stato dietro le quinte.non mi ha mai, ha buttato il cuore oltre l’ostacolo. Siamo stati tutto l’anno lontani dalla zona retrocessione, è giusto che sia finita inmodo”. Un commento anche ...

... la squadra di Zanetti ha pareggiato in extremis contro la, grazie a una rete di Piccoli ... Continua(39 punti, aritmeticamente salvo) SALERNITANA (38 punti) LECCE (32 punti) SPEZIA (30 ...1 - 1 LA CRONACA1 - 1. Al 92' L'con Piccoli mette a segno la rete che potrebbe decretare la sua salvezza1 - 0 - Al 34' Zanoli porta in ...Commenta per primo1 - 1 Vicario 6 : non può nulla sulla conclusione di Zanoli, attento su una punizione insidiosa di Gabbiadini. Ebuhei 6,5 : tanta corsa, qualche errore di imprecisione e fretta ma ...

Termina 1-1 il posticipo di Serie A tra la Sampdoria e l'Empoli, con i toscani che trovano il pareggio nella ripresa solamente in pieno recupero con il gol di Piccoli. Con questo ...Gli azzurri centrano l'agognato obiettivo con 3 turni d'anticipo grazie a un gol in extremis dell'attaccante, entrato da pochi minuti. Gelati i ...