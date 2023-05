Sampdoria-Empoli | Vicario | “Salvezza non scontata | siamo una realtà piccola che lavora duramente”

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 maggio 2023) Guglielmo, portiere dell’, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio ottenuto contro la, con conseguentearitmetica. “Ho preferito aspettare che l’arbitro fischiasse perché la partita non era ancora finita – ha affermato l’estremo difensore azzurro –, le insidie sono dietro l’angolo. Poi quando ha fischiato cilasciati andare. Per l’salvarsi con tre turni d’anticipo non è scontato.unachetutti i giorni, abbiamo un popolo fantastico con una cittadinache ci segue tutti i giorni, anche stasera erano in tanti ed è bello dare loro questa gioia. Sono arrivato due anni fa con l’obiettivo ...