(Di lunedì 15 maggio 2023) Questa sera in campo il posticipo della Serie A traed, ecco ledella sfida Questa sera in campo il posticipo della Serie A traed, ecco ledella sfida.(3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic.(4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara traed, valevole per la 35esima giornata della Serie A 2022/2023 . I blucerchiati sono già retrocessi in Serie B, ma vogliono chiudere la stagione a testa alta e regalare un'ultima gioia ...scenderanno in campo oggi, lunedì 15 maggio 2023 alle ore 20:45 per la 35esima giornata di Serie A. Toccherà ai blucerchiati già retrocessi e ai toscani chiudere il turno del ...L', dopo il prezioso successo conquistato con la Salernitana, torna in campo per provare a chiudere il discorso salvezza contro lanel match del Ferraris valevole per la ...

Sampdoria-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv ItaSportPress

Le scelte di Stankovic e Zanetti sulle rispettive formazioni: tutto quello che c'è da sapere anche in ottica fantacalcio ...La Sampdoriasenza più nulla da dire al campionato ma con il desiderio di tirare fuori l'orgoglio davanti al proprio pubblico. Per questo Stankovic dovrebbe puntare su Gabbiadini e Quagliarella per ...