Sampdoria-Empoli | formazioni ufficiali | Stankovic sceglie Quagliarella | Zanetti con Caputo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nella serata di lunedì 15 maggio alle ore 20:45 si disputa l’incontro valido per il 35° turno di Serie A traed. I padroni di casa hanno vissuto una stagione catastrofica che è coincisa con la retrocessione in B con tre giornate d’anticipo. Gli ospiti sono invece a un passo dalla salvezza e cercano al Luigi Ferraris i punti della sicurezza. Nella sfida di questa sera lacercherà di chiudere al meglio la stagione e regalare una gioia ai propri tifosi, semrpe caldi e appassionati nonostante l’annata completamente negativa dei blucerchiati. L’dopo un campionato all’insegna della tranquillità ha subito un brutto calo che lo ha riportato nelle zone calde. Ma il vantaggio rimane consistente e i toscani cercheranno di chiudere la pratica salvezza in terra ligure. Ciccio ...

Alle 20.45 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra Sampdoria ed Empoli. Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria ed Empoli: Sampdoria (3 - 4 - 1 - 2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Stankovic. Empoli (4 - 2 - 3 - 1): Vicario;

Serie A 2022/2023, 35a giornata. Le ultime notizie sulla partita Sampdoria-Empoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.La partita di Serie A tra la Sampdoria e l’Empoli potrebbe raccontare molto del futuro di questo campionato. La Sampdoria si trova attualmente all’ultimo posto in classifica ed è destinata alla ...