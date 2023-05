Salvini zittisce la polemica | Fazio? Auguri e buon lavoro

(Di lunedì 15 maggio 2023) "L'ultima cosa che mi interessa fare sono i palinsesti televisivi. Però è una libera scelta di un libero conduttore che ha accettato liberamente un'offerta in un'emittente televisiva privata. E quindi siamo in democrazia.", le parole di Matteoa Firenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il caso degli stipendi in Rai Dal canto suo,azzera l'isteria sinistra: 'Belli ciao Ho tanti cantieri su cui lavorare, l'ultima cosa che mi interessa fare sono i palinsesti televisivi. Qua - ......lancia un messaggio a Matteo. 'La Lega non vuole il premierato Per dire la verità, sta nel programma insieme alle Autonomie'. Lilli Gruber, balle su Schlein e sondaggi Bocchino la:...... bene il piano per creare una security aziendale rilanciato da, ne ho parlato anche con ...anche la sinistra che vuol smontare i Cpr: "Non è vero che ci siano persone che non hanno ...

Fabio Fazio, travaso di bile a sinistra: insulti e offese. Salvini li zittisce così Il Tempo

La sinistra perde la testa per l'addio di Fabio Fazio alla Rai per approdare, insieme a Luciana Littizzetto, sua spalla a Che tempo che fa, sul ...Michela Murgia è viva. Mi sembra la prima notizia da dare in questi giorni strani di coccodrilli prematuri, illuminazioni tardive e revisionismi patetici. Ci tocca leggerli un po’ dappertutto, in una ...