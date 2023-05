Salute in Umbria Le liste d’attesa saranno smaltite entro luglio

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’obiettivo è ambizioso. La Giunta regionale dell’ha deliberato un “piano operativo straordinario di recupero delledi attesa”, volto all’abbattimento delle prestazioni sospese e al loro futuro contenimento. Gestire ledi attesa rappresenta una sfida per tutti i Servizi Sanitari Regionali, ed attese significative sono presenti inda anni, tanto che in passato sono stati adottati molteplici provvedimenti tesi a contenere proprio i tempi di attesa. Lo stato di emergenza Covid, che ha colpito la Nazione ad inizio 2020, ha certamente acuito il problema. Le crisi epidemiche che si sono susseguite, infatti, hanno portato ad adottare misure volte al contenimento della diffusione virale tra cui la sospensione di tutte le attività programmabili, la garanzia delle attività indicate come non ...