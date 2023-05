Salute | gli italiani consumano troppo sale | quasi il doppio rispetto a limiti Oms

(Di lunedì 15 maggio 2023) Glimangiano meno, ma ancoraa quanto raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità che indica come dose massima 5 grammi al giorno: meno della metà dei 10,8 assunti a livello globale secondo una stima 2019. Nel nostro Paese, nel periodo 2018-2019, dall’analisi delle urine raccolte su 24 ore in campioni di 35-74enni residenti in 10 regioni, risulta un consumo medio quotidiano dipari a 9,5 grammi negli uomini e 7,2 grammi nelle donne. Solo il 9% dei maschi e il 23% delle femmine non superano i 5 g/die come vorrebbe l’Oms. Un quadro migliorato dal periodo 2008-2012 (10,8 g/die negli uomini e 8,3 nelle donne, con un consumo inferiore a 5 g/die nel 4% e nel 15% rispettivamente), ma non ancora abbastanza. Sono i dati riportati online dal ministero della ...

AGI - italiani hanno un consumo di sale troppo alto. Quasi il doppio dello standard raccomandato dall'

