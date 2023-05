(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Glimangiano meno, ma ancoraa quanto raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità che indica come dose massima 5 grammi al giorno: meno della metà dei 10,8 assunti a livello globale secondo una stima 2019. Nel nostro Paese, nel periodo 2018-2019, dall’analisi delle urine raccolte su 24 ore in campioni di 35-74enni residenti in 10 regioni, risulta un consumo medio quotidiano dipari a 9,5 grammi negli uomini e 7,2 grammi nelle donne. Solo il 9% dei maschi e il 23% delle femmine non superano i 5 g/die come vorrebbe l’Oms. Un quadro migliorato dal periodo 2008-2012 (10,8 g/die negli uomini e 8,3 nelle donne, con un consumo inferiore a 5 g/die nel 4% e nel 15% rispettivamente), ma non ancora abbastanza. Sono i dati riportati online dal ministero ...

La scelta presa è stata quella di tutelare ladel corridore. Non può essere biasimata la ... soprattutto fare più attenzione alle occasioni nelle quali il gruppo si interfaccia con chista ...Dopotutto, ladi Putin è molto più interessante perucraini e per il mondo intero delladi Lukashenko", ha detto. "Ci sono molte voci sulladel dittatore Lukashenko. Per noi ...Non ho fattoesami intermedi, ma la cosa più interessante all'epoca era che non sapevo cosa fosse. Non sapevo cosa fosse lamentale, cosa fosse la depressione. Sapevo soltanto che non ...

Salute: gli italiani consumano troppo sale, quasi il doppio rispetto a limiti Oms La Sicilia

La maglia rosa è tornata in Belgio a causa della positività a due tamponi. Il ritiro è stato deciso dalla squadra. I protocolli che ci sono ma non ci sono e la necessità di chiarezza. La corsa riparti ...Dopo qualche settimana dall'incidente, Iva Zanicchi torna sui social con un video per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute ...