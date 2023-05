Saldi Estivi 2023 a Roma | ecco quando iniziano | la data è ufficiale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Adi fine stagione inizieranno il 6 Luglioe dureranno 6 settimane. Nei 30 giorni precedenti all’inizio deisaranno vietate le vendite promozionali. Con la largo anticipo rispetto allo scorso anno, è stata ufficializzata ladi inizio deiFino a metà Agosto le tante shopping victims (ma anche tanti maschietti) potranno dare sfogo alla loro passione, ovvero la ricerca sfrenata dell’affare e dell’acquisto più vantaggioso. Secondo la legge, gli sconti possono essere effettuati solo sui prodotti di carattere stagionale. Inoltre, nel corso deii commercianti sono tenuti a rispettare una serie di regole a tutela del consumatore, che è utile tenere presente per non ...

Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha approvato la delibera che fissa l'inizio deial 6 luglio proposta. La data è stata decisa, rispetto alla tradizionale prima domenica del mese, per far partire inel medesimo giorno in tutto il territorio nazionale come ...Oggi la Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha approvato la delibera che fissa l'inizio dei...La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha approvato la delibera che fissa l'inizio deial 6 luglio proposta. La data è stata decisa, rispetto alla tradizionale prima domenica del mese, per far partire inel medesimo giorno in tutto il territorio nazionale come ...

Saldi estivi a Roma e nel Lazio, c'è la data: ecco quando si parte RomaToday

Nonostante i saldi estivi partano ufficialmente il 6 luglio, sono già iniziate in tutta la città vendite promozionali e i super sconti. Nelle principali vie commerciali, come via Cola di Rienzo, via ...Resta fermo il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di inizio saldi ...