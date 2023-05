Sagra alpina | a Grassobbio buona cucina | balli e tanta allegria

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 maggio 2023). Atorna la. L’appuntamento è dal 18 al 21 maggio 2023 alla sala multifunzionale (ex bocciodromo) in via Zanica, 4/A. Tutte le sere funzioneranno servizio ristoro e bar e non mancheranno le tombole. Verranno proposte serate all’insegna del divertimento e della convivialità con piatti della tradizionee piatti speciali. Il programma prevede: – giovedì 18 maggio cena incon le barzellette del Morot; – venerdì 19 serata revival con l’orchestra Desirée; – sabato 20 serata danzante con ballo liscio e tanto altro con l’orchestra Desirée; – domenica 21 gran finale con tombola, lotteria e ringraziamenti.