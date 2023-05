Sabatini | «L’Inter ha stravinto anche con Leao in campo! Inzaghi…»

(Di lunedì 15 maggio 2023)si è espresso su Inter-Milan e sulla presenza di Rafaelrispetto alla gara di andata. Poi chiosa su Simone Inzaghi e su una domanda particolare ESPERIENZA ? Sandroa Mediaset ha parlato così dell’Euroderby: «con lui in campoha dominato le due partite del 2023. Si è scontrato con un’Inter che ha la possibilità di avere in panchina Brozovic e Lukaku. La Beneamata ha otto giocatori di grandissimo livello internazionale, i tre con meno esperienza sono Bastoni, Barella e Dimarco. I tre nazionali azzurri. È la migliore squadra italiana. Inzaghi il migliore allenatore italiano? Stiamo esagerando». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

'andata è terminata 0 - 2 per. Telecronaca affidata a ... Massimo Mauro, Sandroe Graziano Cesari. A seguire, sull'...Notizie Calcio Napoli - Walter, ex dirigente di Roma e, è intervenuto alla Milano Football Week per parlare dell'attualità del calcio italiano. Come valuta lo scudetto ottenuto dal Napoli Tutte le news sul ......è stato lasciare, dopo aver lasciato 8 mesi prima da Roma in maniera unilaterale". E' presente anche Capello, che interviene dicendo che lo avrebbe avuto come d.s. nella sua Roma....