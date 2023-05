Russia | “intercettati 2 aerei Nato sul Baltico”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il ministero della Difesa di Mosca: "Dopo che glimilitari stranieri sono tornati indietro dal confine di Stato, l'aereo da combattimento russo è torin tutta sicurezza alla base" Laha comunicato di aver intercettato duedellasul Mar. Secondo quanto riferito su Telegram dal ministero della Difesa di Mosca, è stato dato l’ordine di decollo a uno dei suoida guerra per intercettare due jet, uno francese e un altro tedesco, che avevano intenzione di “violare il confine” russo. “Dopo che glimilitari stranieri sono tornati indietro dal confine di Stato, l’aereo da combattimento russo è torin tutta sicurezza alla base”, ha aggiunto il ministero della Difesa russo. ATTENTATO A LUHANSK ...

