Russia | intercettati 2 aerei Nato sul Baltico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Mosca, 15 mag. (Adnkronos) - Laha comunicato di aver intercettato duedellasul Mar. Secondo quanto riferito su Telegram dal ministero della Difesa di Mosca, è stato dato l'ordine di decollo a uno dei suoida guerra per intercettare due jet, uno francese e un altro tedesco, che avevano intenzione di "violare il confine" russo. "Dopo che glimilitari stranieri sono tornati indietro dal confine di Stato, l'aereo da combattimento russo è torin tutta sicurezza alla base", ha aggiunto il ministero della Difesa russo. ATTENTATO A LUHANSK - Il ministro degli Interni dell'amministrazione filorussa di Luhansk è stato gravemente ferito in un attentato nel centro del capoluogo ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Lo scrive ...