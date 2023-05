Russia | “decollare anche in caso di malfunzionamento” | la richiesta Aeroflot ai dipendenti

(Di lunedì 15 maggio 2023) In base alla nuova politica dettata da Mosca è stato richiesto di non registrare i problemi agli aerei. Un pilota: "Spaventoso volare con la speranza che non succeda nulla ma è ciò che sta accadendo oggi" La compagnia aerea russaavrebbe chiesto ai suoidi non registrare tutti i problemi delle apparecchiature dei velivoli, facendoli cosìindi. Lo riporta il sito indipendente russo Proekt, rilanciato da Moscow Times, che ha raccolto le testimonianze di diversied ex membri della compagnia. Un ex impiegato diha spiegato che questa politica, in vigore dalla scorsa primavera, è stata introdotta da Mosca “per evitare agli aerei di rimanere a terra a causa di malfunzionamenti, ...

