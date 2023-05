Running | domenica 21 maggio la 20^Corri Trieste | Mogeni e Gitonga per la vittoria

(Di lunedì 15 maggio 2023) Andrà in scena21la 20^ Corrimanifestazione organizzata da ASD Promorun e inserita nel Calendario Nazionale Fidal. A causa del prolungarsi dei lavori di riqualificazione nella zona del Porto Vecchio, la gara si svolgerà nuovamente sul velocissimo tracciato dell’ultima edizione che consta di otto giri da 1.250 m completamente chiusi al traffico. Riflettori puntati sul keniano Castor Omwenie sul giovanissimo etiope Ararso Negasa, al personale pochissimi giorni fa all’Adizero road to records di Herzogenaurach quando ha tagliato il traguardo in 28’25”. Torna aanche l’azzurro olimpico di maratona Yassine Rachik. Si preannuncia agguerrita la sfida contro il burundese Celestin Ndikumana che vanta sulla distanza lo stesso primato di 28’45” ottenuto ad Arezzo lo ...

Tommaso Gatti e Gaia Pigolotti sono i due vincitori della XV Lago Maggiore Half Marathon , corsa nella giornata di14 maggio. Vittoria in volata per Tommaso Gatti che chiude in 1h10'53" di un soffio su Matteo Pelizza . Chiude il podio Federico Crepaldi in 1h11'34". " Questa è la mia prima mezza maratona, ......195 km) fino allafatidica. La gara, disegnata nel territorio di Curtatone e Borgo ... Valle di Cembra/2h41'49"), terzo gradino del podio per Gioacchino Rinaldi (Daunia/2h43'33"). Fra le ...Casale con un tempo di 32, 17 e terzo classificato Lorenzo Ventrone dell'Acsd Felixcon 33,... L'appuntamento con le prossime gare nazionali McArthurGlen è per21 maggio. Con la JoyRun, ...

La Salomon Running Milano torna il 1 ottobre: iscrizioni aperte Alla gara urban trail più attesa d’Italia si attendono 3500 persone al via ...Domenica 1 ottobre si correrà la 13^ Salomon Running Milano, la gara urban trail più attesa d’Italia, si attendono 3mila persone al via. Punto focale CityLife, aperte le iscrizioni ...