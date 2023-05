Running | a Tommaso Gatti e Gaia Pigolotti la XV Lago Maggiore Half Marathon

(Di lunedì 15 maggio 2023)sono i due vincitori della XV, corsa nella giornata di domenica 14 maggio. Vittoria in volata perche chiude in 1h10’53” di un soffio su Matteo Pelizza. Chiude il podio Federico Crepaldi in 1h11’34”. “Questa è la mia prima mezza maratona, vengo dal triathlon e non mi conosco ancora bene su queste distanze” – ha detto il vincitore. “Mi sono fatto guidare dal secondo classificato che, quando mi ha visto in crisi mi ha spronato a proseguire. Sono molto contento di questo risultato e di aver corso qui suldove avevo già partecipato all’AronaMan”, ha concluso. Al femminile la vittoria è di ...

Risultati Mezza Maratona Passaggio al km 10 che ha visto in testa Federico Crepaldi (101Asd) in 33'16" subito seguito da Gatti (Runcard) e Matteo Pelizza (Asd Elithe Athletes)

SI è corsa tra Stresa e Verbania la XV edizione della Lago Maggiore Half Marathon. Primo assoluto il triatleta Tommaso Gatti. Tra le donne s'impone Gaia Pigolotti