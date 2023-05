Rugby | Nazionale Under 20 | terzo mini raduno a Parma in vista del mondiale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Lo staff tecnico della20 ha programmato dal 16 al 18 maggio ildi monitoraggio indel WorldU20 Championship 2023, a calendario dal 24 giugno al 14 luglio in Sudafrica. Ad ospitare il gruppo azzurro nuovamente la Cittadella deldi, per il consolidato programma intensivo che vedrà il c.t. Massimo Brunello ed i suoi collaboratori proseguire nel lavoro di valutazione dei ragazzi indella scrematura definitiva e della successiva partenza per la rassegna iridata. Di seguito la lista dei convocati (, 16-18 maggio 2023): AMINU Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano Veneto), BATTARA Sebastiano ...

... con laitaliana campione del mondo. E il sempre attesissimo appuntamento con il ... E ancora: pallacanestro, calcio, atletica, ginnastica,, baseball, pattinaggio, beach volley, per un ...... con laitaliana campione del mondo. E il sempre attesissimo appuntamento con il ... E ancora: pallacanestro, calcio, atletica, ginnastica,, baseball, pattinaggio, beach volley, per un ...Intanto, la società è al lavoro per due importanti appuntamenti già programmati a giugno, l'11, e a luglio, il 16, ossia il Trofeo Cappello e la tappadi Beach, in programma a Marina ...

Rugby: Nazionale, Crowley ufficializza la lista dei 46 pre-convocati ... Il Dubbio

Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – Lo staff tecnico della Nazionale Under 20 ha programmato dal 16 al 18 maggio il terzo mini-raduno di monitoraggio in vista del World Rugby U20 Championship 2023, a calend ...In vista del Mondiali francesi di settembre, il ct Crowley stila una prima lista di 46 giocatori: addio allo storico capitano. Convocati due ragazzi nati in ...