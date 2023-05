Rottamazione quater | le nuove faq | più tempo per pagare tasse e multe

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo la proroga fino al 30 giugno 2023 per l’invio delle domande, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le faq sullacon le risposte alle domande più frequenti degli utenti. Per chi dunque vuole aderire alla tregua fiscale 2023, sono disponibili ledomande e risposte sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dall’ambito di applicazione della definizione agevolata fino alle modalità di adesione. Vediamole insieme. Qual è l’ambito di applicazione della definizione agevolata? La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovràunicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a ...

LaLadelle cartelle riguarda i debiti affidati per il recupero all'Agente della riscossione, ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate - riscossione, tra il 1° ...La scadenza per aderire allaè il 30 giugno 2023. Con le proprie credenziali di accesso è possibile inoltrare la richiesta dalla propria area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ( ...Dunque, confermati due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla "' delle cartelle, con il termine che passa dal 30 aprile al 30 giugno 2023 . Differito ...

Rottamazione cartelle quater: domanda, scadenze, requisiti. Ecco le faq dell'Agenzia delle Entrate ilmessaggero.it

Ufficiali la proroga del termine entro il quale presentare domanda di rottamazione-quater e della scadenza della prima o unica rata ...Con la proroga fino al 30 giugno 2023, sono state modificate anche le domande e risposte (faq) sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.