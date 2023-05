Roma Violenta le nipotine per anni | zio orco condannato a 14 anni di carcere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il Pm aveva chiesto per lui 10di, ma il giudice – dopo aver ascoltato quello che lui, un omone alto 1,90 mt per 100 chili di peso, a due bambine da quando avevano appena 6– ha deciso di aumentare la pena a 14. Si è concluso con una condanna molto più dura di quanto ci si aspettava il processo di primo grado nei confronti dello zio pedofilo che per 7 lunghihato le sue, figlie della sorella. La mamma, ignara di quanto succedeva, affidava le sue figlie – che adesso hanno 10 e 14– alla nonna, che avrebbe dovuto vegliare su di loro mentre i genitori erano al lavoro. Ma a casa della nonna delle bambine viveva anche lo ...