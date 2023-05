Roma | Svilar | «Ringrazio Mourinho | allenarsi con Rui Patricio…»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le parole di, portiere della, dopo l’esordio ufficiale con il club giallorosso contro il Bolognaha parlato ai canali ufficiali delladopo l’esordio contro il Bologna. PAROLE – «Sensazioni molto buone, abbiamo fatto vedere un bel gioco e difensivamente siamo stati bravi. Non abbiamo segnato, ma era un campo difficile. Era il mio esordio in serie A, normale essere un po’ tesi all’inizio.il mister, quando mi fanno giocare io faccio il mio lavoro. E’ bellocon Rui Patricio, ha tantissima esperienza. Sono cresciuto tanto mentalmente nel guardarlo e giocare. Sono contento, soprattutto di giocare e di non prendere gol.».

Esordio stagionale in campionato al Dall'Ara invece per il portiere Mile, che ci ha tenuto ... bensì di perdere i calciatori chiavi di questa. A proposito di giocatori chiave, in questo ...Grande turnover, cone Missori allla prima e che Tahirovic non giocava da tanto. In campo c'erano anche Zalewski e Bove, per unamolto baby.Le pagelle di Bologna -0 - 06, Celik 6, Cristante 6,5 (dal 53' Mancini 6), Ibanez 6,5, Missori 5,5, Camara 5, Tahirovic 6 (dal 76' Matic 6), Zalewski 5,5, Wijanldum 4 (dal 53' Bove 6), ...

Svilar: “Ringrazio il mister e Nuno Santos per questo mio esordio in Serie A” ForzaRoma.info

Lazio, i nomi per il post Milinkovic Sarri ha indicato due profili, Zielinski del Napoli e Loftus-Cheek del Chelsea. Contratto in scadenza nel 2024, ma circa 4 milioni di ingaggio e il cartellino tra ...Le parole del portiere giallorosso dopo la partita di Bologna Mile Svilar ha parlato ai microfoni del club dopo lo 0-0 della Roma in casa del Bologna. Il portiere, vice, di Rui Patricio, ha offerto un ...