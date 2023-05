(Di lunedì 15 maggio 2023). Prosegue senza sosta l’attivitàdi Stato per la prevenzione e la repressione del reato di detenzione edi sostanze stupefacenti. Diverse le persone che sono state arrestate nel corso di mirate e specifiche verifiche degli agenti. Di seguito il dettaglio delle operazioni effettuate. Trasformano il parcheggio multipiano in una piazza di, sequestrati 40 kg di droga e in arresto un minorenne Ie la droga nascosta nel bagno Gli agenti del IX Distretto Esposizione, durante un servizio mirato alla repressione dellodi sostanze stupefacenti, hanno notato in via Domenico Giuliotti un andirivieni di persone che bussavano alla porta d’ingresso di un ...

Roma “osservata speciale”, controlli a tappeto della polizia: boom di arresti per spaccio Il Corriere della Città

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Diverse le persone che sono state arrestate nel c ...Le percentuali dei municipi Il problema è stato osservato in tutta la città ed è stato analizzato ... come previsto dal nuovo regolamento rifiuti di Roma Capitale, è salita a 500 euro (nel precedente ...