Roma | Mourinho ha il coraggio di puntare sui giovani

(Di lunedì 15 maggio 2023) Se a giugnodirà addio alla, lasciando un vuoto incolmabile tra i tifosi, stregati dal suo carisma e capaci di riempire l'Olimpico per tutta la stagione con una partecipazione commovente,...

Se a giugnodirà addio alla, lasciando un vuoto incolmabile tra i tifosi, stregati dal suo carisma e capaci di riempire l'Olimpico per tutta la stagione con una partecipazione commovente, non sarà ...Dopo la frenata della Lazio col Lecce e i tonfi di Milan e Atalanta, anche lasi è dovuta ..., con la delicata trasferta di Leverkusen in agenda, ha concesso riposo a Mancini, Pellegrini, ...La, con il pareggio sul campo del Bologna , è ora a - 6 dal quarto posto. Di fatto, una ... ormai il vero obiettivo della squadra di José. Addio all'Europa che conta anche da parte dell'...

La Roma di riserva non basta a Mou. Testa già all'Europa - Il Corriere della Sera - La Roma meritava qualcosa più dello 0-0 finale, ma la scelta era stata fatta già giov... - Marione.net - La ControIn ...Roma baby, Bologna mini - Corriere dello Sport - Certi pareggi non servono a nessuno eppure nel calcio vengono fuori spesso, perché sono deter... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S ...