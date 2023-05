Roma | malati psichiatrici allo sbando | carenza di medici e degrado

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 maggio 2023) Trentacinquemila abitanti. E tutti sani di mente. O almeno questo sembrano presupporre politici e amministratori del 14° Distretto e degli enti preposti a giudicare dalle scarse risorse investite nel settore e dal numero ridotto all’osso dei punti di riferimento per il disagio psichico nella zona. E mentre sul presidio del Santa Maria della Pietà – il più grande manicomio d’Europa situato anord (ma anche il primo a chiudere con la legge 180 voluta da Franco Basaglia) si continua a discutere se trasformarlo in un centro socio-culturale o un punto di aggregazione per i giovani, i “matti” restano “slegati” come avrebbe risposto 50 anni fa lo stesso psichiatra veneto insieme alla storica frase “mi no firmo” rivolta all’ispettore capo Pecorari che i degenti più agitati voleva incatenarli al letto.psichici in balia di sé stessi Da un estremo ...