(Di lunedì 15 maggio 2023) Il rapporto con i tifosi della, la vittoria in Conference League ed il futuro. Tammyparla della sua avventura nella capitale e traccia un bilancio delle due stagioni in giallorosso: "Ho ...

Il rapporto con i tifosi della, la vittoria in Conference League ed il futuro. Tammy Abraham parla della sua avventura nella capitale e traccia un bilancio delle due stagioni in giallorosso: "Ho dovuto adattarmi velocemente e ...È Antonio Iuliano il primo sindaco di Nusco eletto dopo la morte di Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio morto all'età di 94 anni il 26 maggio 2022 mentre rivestiva ladi primo cittadino del suo paese natale. Iuliano, che alle precedenti amministrative era stato eletto consigliere comunale proprio con la lista di De Mita, è stato eletto sindaco ottenendo il ...... ieri in campo da titolare per la seconda volta consecutiva, ha suonato lai n vista della ... bensì di perdere i calciatori chiavi di questa. A proposito di giocatori chiave, in questo ...

Roma, la carica di Abraham: "Voglio vincere ancora" Corriere dello Sport

Il rapporto con i tifosi della Roma, la vittoria in Conference League ed il futuro. Tammy Abraham parla della sua avventura nella capitale e traccia un bilancio delle due stagioni in giallorosso: "Ho ...ROMA – La nuova mappa dei sindaci, mentre è in corso lo scrutinio del primo turno delle amministrative, comincia a prender forma. Diverse sono le amministrazioni che il prossimo 29 e 29 maggio andrann ...