Roma | imbrattata e vandalizzata con scritte offensive la sede PD di Capanelle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 maggio 2023). Le azioni di vandalismo non si fermano mai, neppure sul fronte della divergenza politica, come dimostra l’ultimo evento di cronaca che stiamo per raccontarvi. Non è la prima volta che accade, e nelle ultime ore è successo di nuovo. Dopo quelle di Monteverde e Laurentino, anche ladel PD di Capannelle ha subito l’azione dei vandali, concomparse davanti all’ingresso dello stabile riservato al partito., il circolo PD non paga il condominio da anni: la rabbia delle famigliePD Capannelle La scritta, e l’offesa, che campeggia davanti all’ingresso è tutt’altro che velata: “PD mer**”. Stando alle nostre fonti, pare che la dicitura poco elegante sia apparsa proprio nella giornata di ieri, domenica 14 maggio 2023, piazzata ...